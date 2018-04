Bruxelas multa Altice em 125 milhões de euros por controlar PT sem ter autorização

A Comissão Europeia (CE) aplicou esta terça-feira uma coima de 124.5 milhões de euros à Altice, a empresa multinacional de rede por cabo e telecomunicações, por ter concluído a compra da operadora portuguesa de telecomunicações PT Portugal antes da notificação ou autorização de Bruxelas. A Altice já reagiu, dizendo que vai recorrer.

A Direção Geral da Conocrrência Europeia (DGComp) já estava a investigar a Altice neste processo desde maio de 2017. A Altice iniciou o processo de compra em 2014 e entrou formalmente na PT em junho de 2015.

"As empresas que atuam prematuramente e realizam concentrações antes da sua notificação ou autorização prejudicam o sistema de controlo das concentrações. Este é o sistema que protege os consumidores europeus de eventuais concentrações que resultem em aumentos de preços ou na limitação da oferta", adiantou a comissária com a pasta da concorrência, Margrethe Vestager.

Bruxelas justifica ainda que a coima aplicada pela CE à Altice reflete a gravidade da infração e pretende dissuadir outras empresas de violarem as regras da concorrência.

A Altice, sublinha a DGComp, estava ciente das suas obrigações, mas ainda assim violou as regras europeias.

A coima poderia ir até 10% do volume de negócios. Mas a Comissão decidiu aplicar apenas 0,6% do volume de negócios de 2016, que ascendeu a 2,3 mil milhões de euros. A Altice não tinha feito ainda qualquer provisão para o caso de eventualmente vir a ser alvo de uma coima da Comissão, como acabou por acontecer.

Não é a primeira vez que a Altice é multada por não cumprir regras de concorrência. Quando adquiriu a francesa SFR e a Virgin Mobile também teve de pagar uma coima de €80 milhões por ter avançado com o negócio antes da aprovação da operação.

Quando uma operação de concentração está sob análise nos reguladores da Concorrência, as empresas envolvidas têm de ficar paradas, só funcionam normalmente as atividades operacionais. Mas Bruxelas suspeitou que isso poderia não ter acontecido na compra da PT, e que o acordo de compra celebrado entre as duas empresas tinha colocado a Altice numa posição de exercer influência sobre a PT antes da notificação ou da aprovação, coisa que a empresa liderada por Patrick Drahi terá mesmo feito, segundo concluiu a DGComp



Foi na sequência do colapso do grupo Espírito Santo (GES), que atingiu a PT em cheio, já que esta tinha investido quase €900 milhões no grupo liderado por Ricardo Salgado, que se criaram as condições para a brasileira Oi vender a PT. A Altice, que estava em Portugal através da Oni, não deixou escapar a oportunidade, e avançou para a compra. Propôs adquirir a PT por €5,7 mil milhões, e saiu vencedora.

A 2 de junho de 2015, Armando Pereira, o sócio português da Altice, entrava na PT como seu presidente. E mudava para sempre o rumo do antigo operador histórico português.