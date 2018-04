Banco de Portugal decide 30 processos de contra-ordenação e abre 34 no primeiro trimestre

De janeiro a março o Banco de Portugal instaurou 34 e decidiu 30 processos de contra-ordenação, revela o relatório sobre a atividade sancionatória do Banco de Portugal.

Dos 30 processos decididos, “onze respeitam a infrações de natureza comportamental, dez respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e nove respeitam a infrações de natureza prudencial”, adianta o supervisor da banca.

Coimas suspensas

As 30 decisões tomadas levaram o Banco de Portugal, liderado por Carlos Costa, a aplicar “oito admoestações e aplicadas coimas que totalizaram 694,5 mil euros”, das quais 566 mil euros foram suspensas da sua execução.