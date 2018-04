Altice já reagiu em comunicado: vai recorrer judicialmente contra decisão da Comissão Europeia

"A Altice vai interpor um recurso contra a decisão da Comissão no Tribunal Geral da União Europeia para que a decisão, como um todo seja anulada, ou, pelo menos, seja significativamente reduzida. A decisão da Comissão não afeta a aprovação concedida pela Comissão Europeia em 20 de abril de 2015 para a aquisição da PT Portugal pela Altice", lê-se no comunicado da empresa.

Depois de notificada da decisão de Bruxelas, a Altice N.V fez saber, em comunicado, que "discorda totalmente da decisão da Comissão e, em particular, considera que este caso difere inteiramente" dos contornos do caso da Numéricable/SFR/Virgin, no qual a Altice não questionou as alegações apresentadas.

A empresa argumenta ter respeitado práticas de mercado de fusões e aquisições e diz que viu ser violado "em vários aspetos" o seu direito a um "devido processo legal" neste caso, em "particular na investigação conduzida pela Comissão".

"Esta decisão estabelece um precedente que terá impacto em todas as futuras transações de fusões e aquisições na Europa e, consequentemente na economia da União Europeia".

O executivo comunitário tinha já adiantado a falta de impacto na autorização da compra da PT, pois a apreciação efetuada nessa data "não teve em conta os factos censurados na decisão de hoje pela Comissão à Altice".

"As empresas que atuam prematuramente e realizam concentrações antes da sua notificação ou autorização prejudicam o sistema de controlo das concentrações. Este é o sistema que protege os consumidores europeus de eventuais concentrações que resultem em aumentos de preços ou na limitação da oferta. A coima aplicada pela Comissão à Altice reflete a gravidade da infração e pretende dissuadir outras empresas de violarem as regras da UE em matéria de controlo das concentrações", justificou hoje a comissária da Concorrência, Margrethe Vestager.

A decisão surge quase um ano depois de o executivo comunitário ter anunciado uma investigação à compra da PT Portugal pela Altice, em 2015, por 5,7 mil milhões de euros, dado a mesma ter sido concretizada sem a autorização prévia de Bruxelas, o que, alertou desde logo a Comissão Europeia, "constitui uma infração muito grave".