A tecnologia que não é condição suficiente" mas sim a "necessária"

Conheça as opiniões dos convidados do quarto debate do projeto Ativar o Futuro em discurso direto

Para José Luís Biscaia, responsável pela Coordenação Nacional para a Reforma dos Cuidados de Saúde, a gestão financeira deve ser sempre entendida como "o instrumento para garantir os recursos" Luís Pereira Coutinho, CEO do Banco CTT, acredita que a tecnologia "não é a condição suficiente" mas sim a "necessária" para ajudar a resolver problemas persistentes CFO do grupo Pestana, Pedro Fino, as novas ferramentas exigem que "a velocidade com que processamos informação seja cada vez maior" Rita Piçarra, CFO da Microsoft Portugal, defende que coisas como o machine learning, por exemplo, já nos colocam firmemente "na era da transformação"