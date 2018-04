Lisboa vai ter um “hostel solidário” em que os turistas vêm para ajudar

O balcão da receção é feito com antigos estrados de camas, os puxadores das portas feitos de plástico reciclado, o mobiliário é na sua maioria reutilizado e todas as emissões de carbono são compensadas. A Impact House vai abrir a 23 de abril no bairro na Estrela, na rua do Possolo nº 16, e não quer ser só mais um 'hostel' em Lisboa, mas sim “o mais sustentável em Portugal”.

“Temos um projeto totalmente inovador no que respeita ao reaproveitamento do plástico e de economia circular associada à alimentação e ao lixo”, adianta a responsável de marketing, Sara Fonseca, referindo que a nível de compostagem “estamos a criar a nossa terra a partir de desperdícios de comida”.

A Impact House também nasceu para apoiar o projeto social da Associação Resgate, e conta com uma horta vertical além de uma 'loja social' para venda de artigos das instituições que apoia.

“Vamos ter aqui muitas atividades, ioga, feiras solidárias, workshops de compostável ou de comida saudável. Vai ser um hostel muito divertido”, garante Sara Fonseca.

A par do seu “conceito sustentável único”, a Impact House quer fazer a diferença sobretudo a acolher “viajantes conscientes que querem conhecer Lisboa de forma diferente e optar por ter uma estadia mais responsável em Portugal”.

O 'hostel' tem 42 camas, incluindo quatro quartos privados, e sendo aberto ao público vai também funcionar para alojar os viajantes que vêm com a ImpacTrip para fazer experiências turísticas que envolvem ações de voluntariado.

A ImpacTrip é um operador turístico que traz turistas de várias nacionalidades a Portugal para fazer ações de voluntariado juntamente com programas de lazer, num conceito de “turismo responsável e para os viajantes desfrutarem ao máximo das suas férias, mas também terem um impacto social e ambiental positivo por onde passam”.

'Mergulho sustentável' tira do mar três toneladas de lixo

A 'startup' nasceu em 2013 por iniciativa dos empreendedores Rita Areosa e Diogo Marques, na proposta de “revolucionar a forma como as pessoas viajam”.

O operador turístico tem como parceiros mais de 200 instituições sociais e ambientais, com os quais desenvolve experiências turísticas associadas a ações de voluntariado, que podem ir desde a construção e renovação de casas de famílias carenciadas ao combate ao desperdício alimentar.

Um dos programas mais procurados é o 'mergulho sustentável' em que o objetivo é retirar lixo do fundo do mar - e só no ano passado os turistas da ImpacTrip tiraram com esta iniciativa mais de três toneladas de lixo do mar português.

Com o 'hostel' Impact House, o seu mais recente projeto, a ImpacTrip também quer contribuir para que os viajantes “possam ter uma estadia mais responsável, apoiando e participando em projetos sociais e ambientais” - e assim “fugir do turismo de massas e descobrir Portugal viajando de forma mais local, envolvente e positiva”.