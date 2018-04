Dicas de poupança: entreguei o IRS Automático, mas descobri que perdi dinheiro. Posso corrigir?

Um contribuinte chamado João contou-me que é inquilino e que o senhorio todos os meses emite o respetivo recibo eletrónico. Ele confirmou que os recibos estão emitidos, mas ao verificar as deduções no IRS Automático, descobriu que o IRS Automático (no caso dele) não os assume. Diz ele que, se aceitasse o IRS Automático iria pagar cerca de 120 euros, mas como percebeu a diferença e eliminou o IRS Automático e entregou manualmente, acrescentando o Anexo H e inserindo o valor dos 12 recibos de renda, vai receber 400 euros.

Aceitar o IRS Automático sem verificar todos os pormenores é passar um cheque em branco ao Estado. Um cheque de dinheiro seu.

Pensemos um pouco. De ano para ano, a lei do IRS muda sempre. Às vezes mais, outras vezes menos. O facto de receber o mesmo (pela simulação) que no ano passado não quer dizer que esteja certo! Certo no sentido de receber o máximo a que tem direito.

Se calhar a lei mudou, e em vez de receber 700 euros, devia receber este ano 1.100 euros, mas como a simulação deu 700, como no ano passado, aceitou? Está a ver o erro que pode estar a cometer?

Também sei de casos, em que um casal trabalha por conta de outrem e teve “direito” ao IRS Automático. Mas um dos membros do casal passa recibos verdes - e por isso não tem direito. Como apareciam as contas todas feitas, aceitaram logo aquela conta “em separado” - e agora o um dos membros do casal vai entregar em separado, porque o outro já entregou. Alguns pensam que é a mesma coisa; Que a soma dos dois é igual a entregar em conjunto. Nada mais errado.

Como corrigir?

Alguns contribuintes perceberam que se precipitaram ou que se enganaram. Foi o caso de Miguel, que entregou a declaração em separado. Depois reparou que, se tivesse apresentado o IRS em conjunto, aumentava o reembolso.

Já o recebeu, mas isso não o impede de entregar nova Declaração pela internet, como fez no ano passado. Na zona das Perguntas Frequentes do Portal das Finanças, essas respostas estão lá.

É verdade que, agora, vai dar mais trabalho do que se tivesse recusado o IRS Automático e entregado logo em conjunto. Mas acontece. Não há qualquer problema. Apesar de já ter recebido o reembolso, depois a AT faz as contas. O mais provável é ter de devolver o que já recebeu para receber o novo valor, mas vale a pena o esforço.

Vai entregar a segunda declaração. Será de Substituição (quando entrar no Portal das Finanças). Irá talvez dar alguns erros ou divergências, talvez tenha de ir às Finanças. Mas é dinheiro seu e tem direito a ele. Se descobriu que afinal podia receber mais do que o que o IRS Automático lhe disse, não fique de braços cruzados. Entregue uma Declaração de Substituição.