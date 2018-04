Continente e NOS com agências de publicidade próprias

Havas Hive é a denominação das duas novas estruturas autónomas criadas na Havas para clientes específicos

O Continente e a NOS têm duas agências de publicidade próprias dentro do universo do grupo Havas em Portugal, que se dedicam a trabalhar cada uma das marcas de forma autónoma e em exclusivo.

“São clientes que, devido à sua dimensão, nos levaram a criar unidades internas, agências autónomas, que não estão no mercado a tentar captar outros clientes”, explica Miguel Barros, presidente do Havas Creative Portugal, avançando que as duas novas estruturas Havas Hive têm entre 30 a 40 pessoas afetas a tempo inteiro e um diretor criativo próprio. O objetivo é cobrir de forma integrada todas as necessidades destas marcas, desde a publicidade tradicional e digital ao planeamento de media e criação de conteúdos.

O lançamento da Havas Hive (colmeia em português) é o mais recente desafio do grupo desde que Miguel Barros assumiu, em final de março, a presidência da Havas Creative Portugal, uma posição que passa por alinhar e supervisionar todo o negócio criativo do grupo em Portugal, onde se inclui também a agência Fuel, da qual era presidente até assumir a nova função, bem como a Havas Design e Arquitetura e a Havas Digital. “A minha função é alinhar estratégias, redefinir processos. Temos também a Havas Media (planeamento de meios de comunicação), em que é responsável Fernanda Marantes, e a junção da área de media com a criativa é muito importante. Se há 15 anos entrássemos na casa de alguém teríamos aquela fotografia tradicional de uma família no sofá a ver televisão. Hoje, essa mesma família tem hábitos completamente diferentes, cada pessoa tem a sua plataforma, um com telemóvel, outro com i-Pad, outro com computador, outro está a ver televisão”, argumenta Miguel Barros para justificar a necessidade de reaproximação das duas áreas de negócio.

“Há uma fragmentação muito grande, agora é muito mais difícil a uma marca chegar a todos os membros dessa família, é preciso estar na plataforma de jogos, no YouTube, em muitos mais sítios. Não podíamos continuar a ter as empresas separadas, com a empresa que fazia o anúncio de um lado e a que fazia o trabalho com influenciadores nas redes sociais no outro”, argumenta. Esta nova abordagem levou também à contratação de João Nunes, que até agora assumia na Google a gestão das relações com as agências e que passa a ser o responsável pela coordenação e integração de processos das áreas de media, digital e publicidade da Havas Portugal.