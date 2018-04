Quinta ‘secreta’ do Dão vai ser hotel de luxo

É um dos segredos mais bem bem escondidos do Dão: a Quinta de Lemos, em Passos de Silgueiros, tem quartos de luxo onde recebe convidados, apesar de não ser um hotel aberto ao público, e produz vinhos premium que não são conhecidos do grande público por não estarem disponíveis em supermercados, mas apenas em garrafeiras ou restaurantes, a preços entre €20 e €60 por garrafa. Ampliar o número de quartos onde já recebe hóspedes privados e convertê-los num hotel-boutique é um dos próximos objetivos da Quinta de Lemos.



Propriedade de Celso de Lemos, empresário português radicado na Bélgica, a quinta no concelho de Viseu tem funcionado como ‘cartão de visita’ para acolher convidados, estrangeiros ou nacionais, no objetivo de “mostrar o que Portugal tem de melhor”. Celso de Lemos também é proprietário da marca têxtil Abyss & Habidecor, cuja fábrica fica perto de Passos de Silgueiros, na aldeia de Mundão, e é conhecida por produzir das “melhores toalhas e tecidos do mundo” (vendidas em lojas topo de gama como a Harrod’s ou a Bloomingdale’s). Os três quartos da quinta com decoração exclusiva, marcada por obras de artistas nacionais, têm recebido por ano cerca de uma centena de pessoas, na sua maioria clientes da empresa têxtil ou dos vinhos da quinta, além de “amigos ou família”. Nesta quinta do Dão, a unidade mais conhecida do público é o restaurante Mesa de Lemos, com cozinha de autor assinada pelo chefe Diogo Rocha, e que está a lançar em 2018 um ciclo de jantares confecionados por grandes chefes nacionais.

“Abrir um hotel na quinta é um projeto que já estamos a analisar, e que iremos seguramente fazer nos próximos anos”, garante Pierre de Lemos, responsável pela operação da quinta, e filho do empresário Celso de Lemos.

Lembrando que a Quinta de Lemos não foi originalmente pensada como unidade de turismo, mas sobretudo para receber clientes da Abyss & Habidecor (cuja Super Pile Towel foi considerada a “melhor toalha do mundo” pelo “Wall Street Journal”), Pierre de Lemos adianta que o projeto de avançar com um hotel de charme envolve a duplicação dos atuais três quartos, criando-se mais três suítes.

“O meu pai, que nasceu em Viseu e foi para a Bélgica estudar em 1972, quis nesta quinta mostrar o melhor do seu país e tudo o que Portugal tem de bom, sobretudo aos convidados que vêm de fora”, frisa Pierre de Lemos.

Investir em azeite gourmet da marca Quinta de Lemos

A Quinta de Lemos tem ao todo 50 hectares, dos quais 25 hectares com vinhas, que dão origem aos vinhos da casa, e três hectares com oliveiras, além de colmeias para produção de mel. “Para conseguirmos vinhos de excelência, só usamos 30% das uvas que colhemos, 70% ficam de fora, tem de haver aqui uma grande seleção”, salienta.

O próximo passo, já para este ano, é lançar azeite extra-virgem da marca Quinta de Lemos — que, tal como os vinhos, só estará disponível em restaurantes ou lojas gourmet.