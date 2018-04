PIB per capita. Portugal novamente na cauda... com a Itália

PIB português é o segundo que menos cresce na União Europeia até 2023. No rendimento per capita, os portugueses ganham uns lugares

A expressão “doente da Europa” foi utilizada pela primeira vez para se referir ao Império Otomano e, nos últimos 100 anos, vários países foram apelidados como “os novos doentes da Europa”. Poucos escaparam e Portugal, que viveu uma das crises mais graves do continente a partir de 2008, não foi exceção. Foi ainda em 2007, na influente revista britânica “The Economist”, que apontava o dedo ao fraco crescimento do PIB português na primeira década de moeda única. Nesses anos pré-crise financeira internacional, apenas Itália foi mais lenta do que Portugal. Só que, uma década volvida, há coisas que não mudam. Entre 2018 e 2023, o período de seis anos para os quais o Fundo Monetário Internacional (FMI) apresentou novas previsões esta semana, são novamente os PIB português e italiano os que menos crescem na União Europeia. Mais concretamente, Portugal deverá ter um crescimento acumulado de 9,7% neste período que, entre as economias da moeda única, apenas bate Itália com 6,1%.

