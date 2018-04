Os locais de Lisboa onde os estrangeiros mais compram casas

Há três freguesias de Lisboa que atraem o maior número de investidores estrangeiros: Misericórdia, Santa Maria Maior e Santo António. As três juntas abrangem toda a zona do Chiado, Bairro Alto, Cais do Sodré, Santos, Baixa, Castelo, Príncipe Real, Avenida da Liberdade e todas as ruas circundantes. E por representaram todo o centro histórico da cidade e as zonas mais turísticas não é surpreendente que ocupem os três primeiros lugares. Mas há outras duas zonas que estão a ganhar espaço na lista de interesses dos investidores: Arroios e Estrela.

As cinco freguesias juntas representam mais de metade (57%) das 1100 transações de compradores particulares estrangeiros feitas nas Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) de Lisboa, que abrangem praticamente toda a cidade, segundo os dados do Confidencial Imobiliário (CI) a que o Expresso teve acesso. Fora destas áreas estão apenas as zonas de Telheiras, o Parque das Nações e a Alta de Lisboa.

Em 2017, foi gasto um total de 415 milhões de euros em compras de casas por particulares internacionais. Em Arroios, por exemplo, o investimento passou de €29,7 milhões em 2016 para €34,7 milhões e na Estrela de €36 milhões para €51 milhões.

Cada comprador gastou cerca de €381 mil por casa, mostram os dados. Os franceses ocupam o topo da lista, ainda que sejam dos que menos gastam por metro quadrado.

Leia mais na edição deste sábado do Expresso, AQUI.