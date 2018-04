Fidelidade corta no imobiliário depois de investir €80 milhões

A Fidelidade, antiga seguradora da Caixa Geral de Depósitos, hoje nas mãos da chinesa Fosun, é um dos maiores arrendatários do país e dona de um património imobiliário relevante, com grande concentração em Lisboa e no Porto. Um trunfo e uma mais-valia num momento em que o mercado imobiliário fervilha e bate recordes, mas uma dor de cabeça para os seus arrendatários. Nas últimas semanas, a seguradora tem sido alvo de polémica, com acusações de estar a despejar inquilinos para beneficiar da onda de subida do mercado, como em Santo António dos Cavaleiros, em Loures.

A seguradora assume que está vendedora de imobiliário — tem no mercado 276 imóveis à venda. Um movimento que faz coincidir com a política de aumento das rendas a preços de mercado nos contratos onde lhe é permitido fazê-lo. Jorge Magalhães Correia, presidente da Fidelidade, garante que a empresa quer manter-se como “um investidor de referência” no mercado imobiliário em Portugal, “mas com outro perfil”, segundo disse ao Expresso. E esclareceu que o índice de referência de atualização das rendas é do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O investimento da Fidelidade é tão grande que supera largamente as regras europeias do regime de solvência II das seguradoras — em vigor desde janeiro de 2016 e que aponta para uma exposição de investimento direto em imobiliário na ordem dos 2%. A Fidelidade está nos 14%. São €2,1 mil milhões de investimento direto da Fidelidade em imóveis, 70% do qual concentrado em Lisboa e no Porto. Um valor que vai baixar substancialmente, adianta Magalhães Correia, esclarecendo que a seguradora irá reduzir a sua carteira de investimento em imobiliário para €1,5 mil milhões, ou seja, para 9% a 10% do total de ativos. O aperto das regras europeias é um dos argumentos para vender. Magalhães Correia recusa a ideia de que seja um aproveitamento da onda de subida do mercado, explicando que os imóveis das seguradoras estão registados no balanço a valores de mercado.

O travão no imobiliário ocorre depois de a Fidelidade ter investido €80 milhões em 2017, um ano depois da entrada em vigor da lei que penaliza o investimento no imobiliário. Magalhães Correia justificou-o dizendo que os €80 milhões foram aplicados sobretudo na reabilitação urbana. As sedes dos escritórios da Abreu Advogados e da Vieira de Almeida, na zona ribeirinha de Lisboa, são exemplo disso.

Desde que foi comprada pela Fosun, em 2014, a Fidelidade investiu bastante em imobiliário, quer em Portugal quer no exterior. Fez grandes aquisições nas zonas mais emblemáticas de Lisboa, deu nas vistas com a compra da sede da Renascença no Chiado e investiu milhões, como se noticiou na altura, na zona contígua à nova sede da EDP.

Mais de 800 arrendatários sob pressão

Dos 276 imóveis que a Fidelidade tem à venda, 151 são residenciais; nestes, a seguradora tem 1299 inquilinos, dos quais 823 estão abrangidos pelo regime de arrendamento urbano. Os números foram avançados esta semana, numa audição no Parlamento, por Magalhães Correia, que foi chamado pelo grupo parlamentar do PS, depois de oito residentes em três prédios da Fidelidade na freguesia de Santo António dos Cavaleiros, em Loures, se terem queixado de estarem a ser alvo de despejo. Magalhães Correia nega o despejo e desdramatiza o assunto, explicando aos deputados que a situação está a ser resolvida e que três destes inquilinos tinham já renovado os contratos mantendo a mesma renda.

Ao Expresso, Magalhães Correia detalhou: “Os 151 ativos de afetação residencial incluídos no processo de venda compreendem várias categorias: 476 arrendamentos vinculísticos, isto é, de duração indeterminada, que transitaram com a proteção do velho Regime de Arrendamento Urbano (RAU); 423 contratos celebrados com prazo certo desde 2012, em que o carácter temporário foi contratualmente aceite; 186 arrendamentos celebrados entre o Novo RAU de 2006 e 2012, contratos em que à partida se sabia que eram arrendamentos com prazo certo.” E ainda “214 contratos celebrados no âmbito do velho RAU, que transitaram para o novo sem contudo terem proteção vinculística, por falta de requisitos no momento da transição”.

Magalhães Correia sublinhou na audição no Parlamento que a Fidelidade está a cumprir a lei, mas que se mantém atenta a situações de fragilidade social. Aos deputados confirmou que a seguradora — onde a Caixa Geral de Depósitos ainda detém 15% do capital — vai atualizar as rendas dos inquilinos a valores de mercado, mas garantiu que haverá exceções. Serão tidas em conta como atenuantes taxas de esforço face ao rendimento e situações de vulnerabilidade, como, por exemplo, doenças. A atualização das rendas ocorrerá sempre na altura em que os contratos de dois, três e cinco anos forem renovados, sublinhou. Mas haverá casos em que a renda se manterá ou não será ajustada a valores de mercado (os casos serão analisados um a um).

A maioria dos prédios da Fidelidade em Lisboa, explicou Magalhães Correia, estão em zonas nobres, como as Avenidas Novas, Campo de Ourique, Belém e Chiado. São zonas onde os imóveis atingem valores mais elevados e onde a procura é maior. Magalhães Correia afirmou que muitos dos inquilinos destas zonas pertencem “à classe média alta”. E deixou um recado aos deputados: vejam lá se não estão a defender pessoas com rendimentos acima da média.

Magalhães Correia garantiu ainda que a Fidelidade tudo está a fazer para que o futuro comprador dos imóveis respeite o estrato social dos inquilinos, mostrou-se disponível para dar o direito de preferência em alguns destes prédios à Câmara Municipal de Lisboa e manifestou vontade de participar em programas governamentais e municipais de arrendamento acessível.