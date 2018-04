As tecnologias que as empresas não vão poder ignorar

O gerador de uma barragem está avariado. Antes de chegar ao local, o técnico que vai realizar a reparação já consegue examinar a situação e identificar problemas: coloca os óculos de realidade aumentada e, à sua frente, aparece aquele gerador em três dimensões, bem como o seu histórico e os alertas de segurança. Quando chega, vai mais preparado do que nunca. Coloca de novo os óculos e, enquanto realiza a reparação, pode contar com a ajuda remota de um colega. Este, através dos óculos, vê exatamente aquilo que o técnico observa no local, dando-lhe sugestões ou desenhando nessa realidade sobreposta para indicar qual o sítio exato no qual o técnico deve atuar.

