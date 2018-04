87,7% das vagas no Turismo só exigem o ensino básico

Em 2017, Portugal recebeu perto de 20 milhões de hóspedes e criou mais de 58 empregos no turismo. Com mais de 360 mil profissionais no ativo, o sector é hoje apontado como vital para a economia nacional e, em algumas áreas específicas, as empresas enfrentam já dificuldades de contratação por carência de mão de obra disponível. O Turismo de Portugal tem vindo a reclamar uma maior valorização das carreiras no sector, por via da qualificação dos seus profissionais e de melhores condições salariais, como forma de atrair talento para o turismo nacional. Mas a prática ainda trava a ambição. No ano passado, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) registou um total de 18.792 ofertas de trabalho para o sector do Turismo e a grande maioria das vagas apenas exigiam ensino básico. Mais concretamente, 87,7% das vagas disponibilizadas exigiam como requisito de candidatura uma qualificação ao nível do terceiro ciclo do ensino básico (antigo 9º ano) e 56,4% (10.615) não requeriam sequer mais do que o 6º ano de escolaridade.

