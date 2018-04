Imobiliárias: “Casas fechadas estão a fazer subir os preços e alguma coisa tem de ser feita”

A proposta do PS no sentido das casas devolutas poderem ser requisitadas pelo Estado, autarquias ou regiões autónomas para serem disponibilizadas no mercado convertidas em habitação efetiva, reúne o acordo da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP).

"Tenho de concordar que alguma coisa tem de ser feita pelo Estado neste campo. Nos últimos anos temos alertado para o problema da quantidade de casas não ocupadas, quando o mercado precisa de mais casas", considera Luis Lima, presidente da APEMIP, referindo concordar à partida com a proposta do PS, mesmo sem conhecer na íntegra o teor da medida avançada pela deputada Helena Roseta, no âmbito de uma nova Lei de Bases da Habitação.

"Há muitas casas que estão fechadas e os proprietários não as colocam no mercado, em muitos casos devido a complicações com heranças e problemas antigos, e o Estado tem aqui toda a legitimidade para agir", defende Luís Lima. Este responsável refere que os mediadores imobiliários "já têm hoje muita dificuldade em vender casas a estrangeiros, por exemplo, por haver falta de casas no mercado", não se justificando assim a quantidade de prédios devolutos que atualmente existem. "Alguma coisa tem de ser feita", sublinha.

Muitas casas fechadas por motivos de "especulação"

Frisando que, relativamente à proposta do PS, "isto terá de ser feito com uma justa indemnização aos proprietários", o presidente da APEMIP lembra que o problema das casas fechadas é notório sobretudo em Lisboa, e cada vez mais no Porto, e em "zonas que precisam urgentemente de habitação".

Segundo ele, o facto de haver muitas casas fechadas tem outro efeito perverso, e muito notório nas duas maiores cidades do país, pois "também põe os preços a subir por haver menos stock no mercado, o que está a deixar as pessoas revoltadas".

O presidente da APEMIP lembra ainda que há muitas casas que estão devolutas devido a "especulação" por parte dos proprietários, "que não as conseguem arrendar pelo valor pretendido e estão à espera de tempos de maior valorização. Sinceramente, tenho de concordar que o Estado tem razão para agir nestes casos".

Luis Lima adianta discordar em absoluto que a proposta do PS possa abranger os casos de habitações particulares que estão fechadas por os seus proprietários estarem ausentes por longos períodos (ou as terem comprado ao abrigo do programa dos Vistos Gold, por exemplo), "o que já seria confiscação". "Não acredito que a proposta do PS vá nesse sentido", conclui.