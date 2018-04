Henrique Granadeiro está a ser ouvido na CMVM

Ex-presidente da PT foi chamado para prestar declarações no regulador do mercado de capitais por causa dos investimentos da empresa em papel comercial do Grupo Espírito Santo

Henrique Granadeiro foi chamado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) para prestar declarações sobre os investimentos que a PT, empresa de que foi presidente, fez em papel comercial do Grupo Espírito Santo (GES). Em causa estão os 897 milhões de euros que a PT SGPS (hoje Pharol) investiu na Rioforte, holding não financeira do GES que foi à falência. Os investimentos da PT no GES tiveram início em 2001. A derrocada do GES em 2014 acabou por ter forte impacto na própria PT.