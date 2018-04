OZ Energia compra 50% do grupo gasolineiro Alves Bandeira

A OZ, do empresário Manuel Champalimaud, ficará com metade do capital do grupo Alves Bandeira, que explora uma rede com mais de 150 postos de combustíveis

A OZ Energia chegou a acordo com o grupo Alves Bandeira, para adquirir 50% do capital deste último, que atualmente detém mais de 150 postos de combustível em Portugal, anunciaram as empresas em comunicado. O valor da transação não foi revelado, mas as empresas indicam que irão juntar os respetivos negócios de venda de combustíveis líquidos. Rui Bandeira, principal acionista do grupo Alves Bandeira, assegura que a operação permite economias de escala, além de meios financeiros para sustentar a expansão da rede de retalho. A OZ Energia, que já comercializava combustíveis rodoviários, é um dos principais operadores nacionais na venda de gás engarrafado, contando com 157 distribuidores e 5 mil pontos de venda. A entrada da OZ no capital do grupo Alves Bandeira está ainda sujeita a aprovação da Autoridade da Concorrência.