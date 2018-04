Crédito ao consumo dispara em fevereiro

O crédito ao consumo subiu 16,4% em fevereiro de 2018 face a igual mês de 2017, verificando-se aumento de 1,7% face a janeiro do corrente ano

O crédito ao consumo aumentou em fevereiro 16,4% face a igual mês do ano passado, para 573 milhões de euros.

Segundo dados provisórios do Banco de Portugal facultados todos os meses revelam que de janeiro para fevereiro do corrente ano a tendência é de subida. O crédito ao consumo aumentou neste período 1,7%.

O crédito pessoal (financiamento sem finalidade especifica) cresceu 15% em fevereiro de 2018 face a igual período de 2017. De janeiro para fevereiro o aumento foi de 7,6% .

Por seu turno, o crédito para compra de automóvel aumentou 22% enquanto o dos cartões de crédito e facilidades a descoberto cresceu 6,5%.

O número de novos créditos ao consumo subiu 7,2% para 124 mil com destaque para o crédito automóvel e consumo pessoal. Com um crescimento no número de contratos do crédito pessoal de 15%. Já o número de contratos para o crédito automóvel subiu 18%.