Portugal é lento a baixar dívida para 100% do PIB

Portugal não é um caso isolado na dívida excessiva. Longe disso, nem sequer na Europa. Nas últimas quatro décadas, houve 67 países que viveram pelo menos um ano com dívida pública acima de 100% do Produto Interno Bruto (PIB). E há, neste momento, 15 países nessa situação. Mas será mais lento do que o habitual a escapar da ‘maldição’ da dívida excessiva. A economia portuguesa estreou-se no clube de países com dívida acima de 100% do PIB em 2011, o ano do resgate da troika, e só deverá conseguir sair em 2023 se a atual meta do Governo de reduzir a dívida para perto de 100% do PIB se concretizar em 2022.

Para ler o artigo na íntegra, clique AQUI