Poluição no Tejo trava fundos à Celtejo

O sujo manto de espuma que cobriu o Tejo no final de janeiro está a dificultar o apoio dos fundos comunitários do Portugal 2020 àquele que é o maior projeto de investimento industrial atualmente em curso no interior do país. Ao que o Expresso apurou, o aval de Bruxelas ao megainvestimento da Celtejo em Vila Velha de Ródão já estava difícil, e mais complicado ficou após a recente polémica em torno da poluição deste rio.

