Alentejo pode ter 1500 milhões de barris

Há petróleo? A resposta é sim. Resta saber se há em quantidade suficientes para ser explorado. A Galp e a Eni acreditam que sim. Estimam que a bacia marítima do Alentejo terá um volume potencialmente recuperável de petróleo entre 1000 milhões e 1500 milhões de barris. Os números nunca foram divulgados pelas duas empresas, mas constam dos estudos do consórcio, que prevê fazer a primeira perfuração ao largo de Aljezur no final deste ano, apurou o Expresso junto de várias fontes ligadas ao processo.

