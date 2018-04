Produção automóvel dispara 61,9% em março

A produção automóvel aumentou 61,9% em março de 2018, com 23.137 unidades saídas das fábricas. No conjunto dos primeiros três meses do ano foram produzidos 72.347 automóveis em Portugal, o que representa um aumento homólogo de 88,9%.

Os dados, hoje divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), revelam ainda que 96,5% dos carros produzidos nas fábricas instaladas em Portugal seguem para exportação.

Aquela associação revela ainda que a Europa "continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 95,1 por cento – com a Alemanha (19,8%), França (15,0%), Espanha (11,7%) e Itália (11,5%) no topo do ranking".

Por grandes regiões do globo, o mercado asiático, liderado pela China (3,3%), mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal.