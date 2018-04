Marcha lenta. Industriais e sindicatos da Beira Interior protestam contra portagens

A Plataforma P’la Reposição das SCUT (autoestradas sem custo para o utilizador) convocou para esta tarde uma marcha lenta, a partir da Covilhã e de Castelo Branco, contra as portagens na A23 e na A25.

Os industriais, sindicatos e utentes em geral que aderiram ao protesto saíram daquelas duas cidades em direção à Lardosa, localidade onde se encontra sedeada a concessionária da A23.

“Não temos nada contra portagens em geral até porque, para nos deslocarmos a Lisboa ou ao Porto, temos de pagar portagens na A1. O que exigimos é a reposição das SCUT da Beira Interior, pois foram construídas no pressuposto de servirem de alternativa às estradas nacionais que já não estavam a cumprir com a sua finalidade”, sublinha Ricardo Fernandes, empresário do sector da construção radicado na Covilhã.

Solução pode passar por redução gradual das portagens

Luís Veiga, empresário da área do turismo, com atividade na Covilhã e na Guarda, e representante da Plataforma, explica que “todos nós compreendemos que não é possível abolir as portagens de imediato – até por questões de racionalidade económica - mas queremos que o Governo enverede por uma redução gradual, a médio prazo, até à abolição total”.

Ricardo Fernandes lembra que “em muitos locais do seu traçado a A23 se sobrepõe às antigas estradas nacionais e também ao IP2, pelo que, atualmente não existem alternativas”.

Aqueles responsáveis sublinham que a imposição das portagens além de travar o desenvolvimento socioeconómico do interior, tem contribuído para um aumento significativo da sinistralidade rodoviária nas estradas nacionais desde que as portagens entraram em vigor.

Próximo protesto será junto á residência oficial de António Costa

“Estas e outras consequências e o impacto negativo, têm constituído uma preocupação constante que impõe uma solução urgente por parte do Governo. Numa tentativa clara de encontrar soluções, ao longo de últimos meses, a Plataforma desenvolveu vários esforços de entendimento junto dos membros do Governo com responsabilidade nesta matéria, mas até hoje sem quaisquer efeitos práticos, sendo esta questão adiada de forma passiva e pouco transparente”, pode ler-se num comunicado entretanto emitido por aquela entidade.

Esta iniciativa é uma das resoluções aprovadas no Fórum Público pela Reposição das Scut’s, que se realizou no passado dia 6 de março, na Covilhã, a que se seguirão outras ações, com destaque para o protesto previsto para Lisboa, junto à residência oficial do primeiro-ministro, em data a anunciar brevemente.