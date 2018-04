Governo promete nova descida do IRS em 2021

A promessa está inscrita no Programa de Estabilidade 2018-2022. O governo vai voltar a baixar o IRS em 2021.

O documento prevê uma diminuição do peso da receita pública no PIB em 0,5 pontos percentuais até 2022, explicando que esta evolução "resulta de uma redução da receita fiscal de 0,4 pontos percentuais, essencialmente explicada pela redução dos impostos sobre o rendimento e o património".

E concretiza: "As medidas de tributação direta incluem a alteração dos escalões de IRS legislada em 2018 e com efeitos ainda em 2019, a atualização da derrama de IRC em 2018 e uma nova medida de redução de IRS em 2021 no montante de 200 milhões de euros".