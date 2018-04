Ferrovia e novas linhas do Metro de Lisboa e Porto devem puxar pelo investimento público

O investimento público vai continuar a acelerar nos próximos anos, promete o Governo no Programa de Estabilidade 2018-2022.

As metas inscritas no documento são de que o o investimento público (medido pela Formação Bruta de Capital Fixo) atinja 2,3% do PIB este ano, subindo para 2,4% do PIB em 2019, e para 2,6% do PIB a partir de 2020.

Uma evolução que "reflete, em particular, a execução de grandes projetos de investimento associados à Ferrovia (nomeadamente corredor internacional Sul e Norte) e às novas linhas do Metropolitano de Lisboa e Porto", destaca o documento.

E aponta que "são ainda previstas medidas que fomentem a plena utilização dos fundos estruturais europeus até 2020 (PT2020), incluindo no sector público".