Produção industrial em Portugal cai mais do que a média europeia

O índice de produção industrial na União Europeia recuou 0,7% entre janeiro e fevereiro e Portugal teve a terceira maior descida, com um recuo de 2,3%

A produção industrial na União Europeia (UE) diminuiu 0,7% entre janeiro e fevereiro, revelou esta quinta-feira o Eurostat, organismo de estatísticas da UE. Na Zona Euro o índice de produção industrial baixou 0,8% no mesmo período.

Segundo o Eurostat, as maiores descidas na atividade da indústria verificaram-se na Lituânia (queda de 3,9%), Estónia (2,7%) e Portugal e Malta (2,3%). Em sentido contrário, a Letónia e a Holanda destacaram-se com subidas da sua produção industrial (3,9%).

Na comparação com fevereiro de 2017, no entanto, a produção industrial da UE apresenta um crescimento de 2,9%. Na Zona Euro o aumento foi de 3,1%, de acordo com o Eurostat.

Em termos homólogos, Letónia, Polónia e Eslovénia têm os maiores crescimentos face ao ano passado, ao passo que Malta, Grécia e Bulgária se destacam com as diminuições mais acentuadas.