Sonae puxa pelo PSI 20

Bolsa de Lisboa abriu em alta. Sonae e Sonae Capital são as principais responsáveis pela subida do PSI 20

A Bolsa de Lisboa abriu esta terça-feira em alta, com o PSI 20 a valorizar 0,18% para 5.458,56 pontos, depois de na segunda-feira ter encerrado com uma subida de 0,59% para 5448,99 pontos. No fecho da sessão, a EDP liderava os ganhos.

Esta terça-feira, das 18 empresas que compõem o principal índice da bolsa nacional, onze estavam a valorizar, quatro a desvalizar e três inalteradas.

O grupo coliderado por Paulo Azevedo e Ângelo Paupério é o principal responsável pela subida do PSI 20. A Sonae está a valorizar 1,28% e a Sonae Capital 1,58%. CTT (0,77%), Jerónimo Martins (0,62%) e Galp Energia (0,6%) também contribuem para os ganhos.

As descidas, por sua vez, são lideradas pela Jerónimo Martins (-0,59%) e pela Nos (-0,41%).