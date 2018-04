Há 7920 habitações à venda no concelho do Porto

O Porto está na moda e é um destino procurado para a compra de habitação, tanto por nacionais como estrangeiros. Neste concelho que abarca 41 quilómetros quadrados divididos em sete freguesias, estão em comercialização no bpiexpressoimobiliario.pt 7920 casas, das quais 5679 são apartamentos e 2241 moradias. Uma só freguesia, a da união de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, onde se insere o centro histórico da cidade, contém 24,78% da oferta, no total de 1963 imóveis (1729 apartamentos e 234 moradias).

Nesta freguesia está à venda um apartamento de tipologia T2 duplex por €250 mil. Com duas frentes e terraço, conta com 104 m2 de área útil. Por um pouco mais, €366.500, e ainda nesta zona pode ser adquirido um apartamento de tipologia T3 com 152 m2 de área útil e dois lugares de estacionamento.

Depois desta parte da Invicta, a união de freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde é a que se segue em termos de oferta com 615 apartamentos e 744 moradias. Aqui e por €778 mil pode ser adquirido um apartamento de tipologia T2, em condomínio fechado com 180 m2 de área útil.

Optar por uma moradia

Se ao invés de um apartamento quiser uma moradia, está em comercialização um destes imóveis, com tipologia T4+1, 300 m2 de área útil e um terreno com 800 m2. Custa €1,6 milhões.

No top 3 das freguesias com mais casas à venda, segue-se na terceira posição a do Bonfim, com uma oferta de 931 apartamentos e 303 moradias. Por €650 mil vende-se nesta zona uma moradia de tipologia T4. A nível de apartamentos é possível adquirir, por exemplo, um por €133 mil, de tipologia T0, novo e com 42 m2 de área útil. Nas restantes freguesias da cidade vendem-se, incluindo nesta contagem apartamentos e moradias, 966 imóveis em Paranhos, 889 na União de freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, 759 em Campanhã e 750 em Ramalde.

Arrendamento escasso

Se há perto de oito mil imóveis para venda, a oferta contida no bpiexpressoimobiliario.pt de casas para arrendar na cidade do Porto é diminuta, sendo apenas de 233 imóveis, sendo que 184 são apartamentos e 49 moradias.

Desta vez a união de freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde lidera, com 58 imóveis (41 apartamentos e 17 moradias), o que representa 24,89% da oferta. A título de exemplo e por €4500/mês pode ser ocupado aqui um apartamento de tipologia T4 com 233 m2 de área, inserido num condomínio fechado. Na segunda posição do ranking do arrendamento surge a união de freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, com 36 apartamentos e 12 moradias. Pelo valor de €650/mês pode ser ocupado um apartamento de tipologia T1, nesta freguesia, com 60 m2 de área útil.

Com 38 apartamentos e duas moradias disponíveis para arrendar, a união de freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória ocupa a terceira posição. Por €850/mês é possível arrendar um apartamento de tipologia T1, mobilado, situado no último piso de um edifício. Na freguesia de Paranhos arrendam-se 33 imóveis, 24 em Ramalde, 21 no Bonfim e 9 em Campanhã.