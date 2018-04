Aprender a pintar azulejos ou a fazer francesinhas com a Airbnb

Dar o salto além do alojamento é objetivo da Airbnb, que está a apostar em força na oferta de experiências, criadas pelos próprios donos das casas que as disponibilizam na plataforma de reservas.

Lisboa e Porto são casos de sucesso ao nível das experiências Airbnb, e uma das mais populares a nível mundial continua a ser o Lisbon Best Flavours, que combina um passeio a pé pela cidade com provas 'gourmet'. A experiência mais reservada em Portugal no período da Páscoa foi Sintra by Locals, envolvendo uma visita histórica e gastronómica por Sintra, e no Porto a que teve mais procura foi A Receita Secreta de Francesinha, uma experiência nova na Airbnb, lançada há cerca de um mês.

d.r.

Aprender a pintar azulejos, a costurar ou a cozinhar figuram entre as múltiplas experiências disponíveis em Lisboa ou no Porto na plataforma Airbnb, cujo objetivo aqui é proporcionar “atividades que permitam conhecer a cidade de maneira diferente” e segundo o olhar dos locais.

No caso do Porto, algumas das experiências com melhor avaliação dos hóspedes e comentários cinco estrelas são as Biclas e Petiscos ao Longo do Rio Douro, a €40 por pessoa, a Rota pelo Vinho do Porto, a €69, a par do 'best-seller' A Receita Secreta da Francesinha, a €20 por pessoa, entre vários outros exemplos.

d.r.

Mas também há lugar para as experiências com fins solidários e que visam ter um impacto positivo na comunidade, como é o caso do Almoço Colaborativo, no Porto, a €5 por pessoa, ou a experiência de Costurar com as Avós, em Lisboa, que propõe workshops de artesanato (costura, crochê, serigrafia e tecelagem) com a comunidade idosa, revertendo todo o valor para a Associação Fermenta, que tem programas de integração de pessoas carenciadas na vida ativa.

Ao pacote de experiências, já com uma ampla oferta ao nível de gastronomia, surf, passeios a pé ou de bicicleta, a Airbnb tem vindo a acrescentar novas categorias, como concertos, jantares sociais ou aventuras. Lançadas em 2016, as experiências Airbnb têm sido um fenómeno de crescimento rápido: só no primeiro ano, deu a render aos proprietários das casas um montante global de €5 milhões. Em 2017 a Airbnb totalizava uma oferta de 3100 experiências em 40 países - e só nas últimas semanas já foi reforçada em 1500 novas experiências, tendo neste momento a plataforma mais de 1200 propostas em análise.

Portugal no 'top' dos países com mais reservas na Páscoa

Portugal foi o 11º país com mais procura dos hóspedes no período da Páscoa, totalizando cerca de 92 mil reservas, segundo dados preliminares da Airbnb.

d.r.

Lisboa foi a quinta cidade europeia com mais procura na época da Páscoa na plataforma de reservas, e à frente de Madrid. A seguir a Lisboa, também se destacaram o Porto, o Algarve e a região de Setúbal como os destinos nacionais com o maior volume de reservas, seguidos da Madeira e dos Açores.

Nesta quadra da Páscoa, destinos de norte a sul de Portugal estiveram em alta na plataforma de reservas, designadamente Leiria, Aveiro, Braga, Coimbra, Viana do Castelo, Beja, Évora ou Viseu.

Segundo a Airbnb, as cidades de Castelo Branco e de Aveiro são as que registam maior tendência de crescimento em reservas a nível nacional: no período da Páscoa, Castelo Branco evidenciou em 2018 um crescimento de 136%, enquanto Aveiro atraiu mais 61% de reservas face a 2017.