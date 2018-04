Venda de casas a caminho de novo recorde em 2018

Não é preciso perceber muito (ou talvez mesmo nada) de imobiliário para chegar à conclusão de que algo de extraordinário se passa neste sector. Qualquer saída à rua em qualquer cidade do país — mas com especial incidência em Lisboa, Porto e alguns aglomerados urbanos do Algarve — coloca-nos perante uma ‘plantação’ anormal de gruas e guindastes no espaço público a içar cimento e materiais de construção.

Para ler o artigo na íntegra, clique AQUI