“O custo da energia é um grande problema”

Bruno Bobone Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP)

Tiago Miranda

A cumprir o segundo mandato à frente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), Bruno Bobone, não podia estar mais satisfeito. Reanimou a rede das Câmaras de Comércio portuguesas, e conseguiu chegar ao sétimo encontro internacional, realizado em Berlim, com um trunfo: o ambicionado reconhecimento das Câmaras de Comércio no exterior pelo Estado português. Um selo de credibilidade que era aguardado há cerca de uma década por aquela que gosta de ser reconhecida como a AICEP privada. Frontal, o também presidente do Grupo Pinto Basto é duro nas críticas à EDP, defende o aumento de salários e a descida de impostos e lamenta a dificuldade de acesso ao crédito e a falta de músculo financeiro da AICEP.

Para ler o artigo na íntegra, clique AQUI