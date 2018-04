Interior vai ter mais duas centrais, mas pode faltar a biomassa

Começaram a ser planeadas e construídas antes dos incêndios do último verão. Ou seja, com base num pressuposto de existência de biomassa florestal em quantidades mais que suficientes para a laboração normal destas duas novas centrais, no Fundão e em Viseu. Acontece que as chamas varreram tudo à sua passagem, incluindo a matéria-prima que estava disponível há anos — no chão das florestas e serranias — para estas duas unidades de produção de energia renovável.

