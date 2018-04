Cada comissão a seu dono

Os bancos portugueses estão a aumentar as comissões pelos serviços prestados aos clientes — e muitos até começam a cobrar por serviços que antes eram gratuitos. Numa altura em que startups tecnológicas entram no negócio bancário, oferecendo serviços e produtos com encargos reduzidos para os clientes, os maiores bancos fazem o movimento contrário: regra geral, atualizaram os preçários durante os dois últimos anos. E em 2018 a política de aumentos continua.

Para ler o artigo na íntegra, clique AQUI