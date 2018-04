EDP Renováveis. Novo contrato solar nos Estados Unidos

A EDP Renováveis reforça exposição no Estado do Indiana com nova central solar.

A EDP Renováveis (EDPR) reforçou a sua exposição ao mercado americano com um novo contrato de venda de energia solar.

A sucursal da EDPR fechou com a Hoosier Energy Rural Electric Cooperative um Contrato de Aquisição de Energia (PPA) para a construção do parque Riverstart Solar Park, no Estado de Indiana. A Hoosier Energy receberá a energia produzida no parque solar durante 20 anos

Segundo o comunicado da EDPR, o parque solar de 200 Megawatt (MW) estará operacional em 2022 e será a maior matriz de painéis solares do Estado de Indiana, capaz de produzir energia limpa suficiente para abastecer aproximadamente 37.000 casas.

“O projeto também trará benefícios económicos para a região, sob a forma de postos de trabalho, pagamentos aos proprietários de terras e de impostos e circulação de dinheiro nas comunidades locais”, sublinha a EDPR,

A Hoosier Energy é uma cooperativa de geração e transmissão de energia sediada em Bloomington. ESte compromisso com a EDPR beneficiará 18 cooperativas elétricas que abastecem os consumidores no centro e sul de Indiana e no sudeste de Illinois, regiões que servem mais de 300.000 lares, terrenos agrícolas e empresas.

Para a EDPR esta parceria impulsiona a diversificação do portefólio no mercado americano.No Indiana, a empresa conta já com mais de 800 MW de energia eólica e terá outro parque eólico de 200 MW em funcionamento até o fim de 2018 no Condado de Benton.

EDP Renováveis é líder mundial no setor das energias renováveis e opera em 12 mercados.