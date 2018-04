Vendas a retalho. Num ano, Portugal cresce o dobro da média europeia

Em fevereiro as vendas descem 1,1% face a janeiro

Os últimos números do Eurostat sobre as vendas do comércio a retalho na Europa mostram que Portugal cresceu o dobro da média da União Europeia em Fevereiro, com um salto de 4% face ao mesmo mês do ano passado, mas caiu 1,1% quando a comparação é feita com janeiro e, nesse período, os parceiros da UE registaram uma subida de 0,2%.

Na análise do indicador, fica clara a tendência de abrandamento em Portugal, onde o crescimento das vendas do comércio a retalho andava acima dos 5% desde novembro, na comparação com período homólogo.

Na UE, a subida de 2% do comércio a retalho foi impulsionada pelos aumentos nas vendas dos sectores não alimentar (2,4%), combustíveis (1,4%) e alimentação, bebidas e tabaco (1,2%).

As maiores subidas entre os países da UE foram registadas em Malta (11,7%) e Polónia (7,9%). A descida mais acentuada foi protagonizada pela Eslovenia (-1,6%).