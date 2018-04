CGD lança abertura de conta à distância

A Caixa já tem o serviço de abertura de conta sem que o cliente precise de ir ao banco. Objetivo: dar resposta às gerações mais novas que querem uma relação mais digital com o banco

A abertura de uma conta à distância, através de plataformas digitais já é possível fazer no banco público. Para isso, “basta ir ao site cgd.pt e abrir uma conta”, diz a Caixa em comunicado.

“O processo de preenchimento de dados demora menos de um minuto e a videochamada que permite terminar o processo terá uma duração de cerca de 10 minutos”, explica a Caixa ao Expresso.

O objetivo, segundo o banco liderado por Paulo Macedo “é dar resposta às pessoas que por razões de horário ou de impossibilidade de deslocação a uma agência não conseguiam abrir conta e passam agora a poder fazê-lo em qualquer lugar”.

Quanto à abertura de contas que podem chegar por esta via a CGD referiu apenas que “ mais do que um objetivo quantitativo, o que pretendemos é acompanhar as necessidades e expetativas dos novas gerações. Qualquer pessoa com nacionalidade portuguesa e cartão de cidadão válido pode abrir a sua conta à distância pelo que poderemos ter adesões a partir de qualquer parte do mundo”.

Quanto ao valor do investimento o banco público não avança números. Ao Expresso afirmou que “esta iniciativa se insere num vasto programa que tem em vista a transformação do negócio em contexto digital e o redesenho completo da "Experiência de Cliente", pelo que “ se trata de um investimento mais global e que não se cinge a esta nova solução”.