Mark Zuckerberg não se demite do Facebook

“Não fizemos o suficiente para prevenir estes abusos”, “não tivemos uma visão abrangente sobre a nossa responsabilidade” ou “no final do dia, esta é a minha responsabilidade”. Estas foram algumas das frases que o líder do Facebook disse esta quarta-feira, numa conferência de imprensa telefónica de 1h, esta quarta-feira, na qual o Expresso esteve presente e onde foram também abordados questões como as notícias falsas e propaganda política que proliferam na rede social.

Mark Zuckerberg especificou que a empresa Cambridge Analytica, associada à campanha presidencial de Donald Trump, pode ter conseguido aceder a dados de até 87 milhões de utilizadores (em vez dos 50 milhões noticiados anteriormente), como já tinha sido avançado anteriormente pelo diretor de tecnologia Mike Schroepfer. Mas esclarece que este é o número máximo de perfis que podem ter sido afetados. “Não sabemos exatamente a quantas pessoas Kogan chegou e que dados vendeu à Cambridge Analytica”, explica, acrescentando que está confiante que não serão mais que 87 milhões. “Podem ser menos.”

Apesar de assumir o erro como seu, Mark Zuckerberg não se demite. E confirma que ninguém na empresa foi despedido na sequência deste último escândalo. Fala em “aprender com os erros” e diz que quando “construímos algo sem precedentes no mundo, por vezes fracassamos”.

Mas sublinha que a multinacional não vende os dados dos utilizadores, apenas os usa para melhorar o serviço e mantê-lo gratuito.

em atualização