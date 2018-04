Taxa de desemprego desce para 7,8% em fevereiro

A taxa de desemprego continua a cair em Portugal, com o Instituto Nacional de Estatística (INE) a avançar esta terça-feira com uma estimativa provisória de 7,8% em fevereiro, o que compara com 7,9% em janeiro (estimativa definitiva).

Um ano antes, em fevereiro de 2017, a taxa de desemprego estava nos 9,9%. Mais ainda, para encontrar uma taxa de desemprego em Portugal neste patamar é preciso recuar a julho de 2004.

Segundo o INE, a estimativa provisória da população empregada ascendeu a 4,7754 milhões de pessoas em fevereiro, "representando um decréscimo de 2,4 mil (a que corresponde uma variação relativa quase nula) face ao mês anterior (janeiro de 2018)". Já em em termos homólogos, isto é, em relação a fevereiro de 2017, a população empregada aumentou 3%, ou seja, mais 139,8 mil pessoas.

Quanto à população desempregada, a estimativa provisória do INE aponta para 406,8 mil pessoas em fevereiro, tendo diminuído 0,6% (menos 2,6 mil pessoas) em relação ao mês anterior (janeiro). Em termos homólogos, a redução foi de 19,7%, ou seja, menos 100 mil pessoas.

A taxa de desemprego dos jovens (dos 15 anos aos 24 anos) também recuou, situando-se em 21,4% em fevereiro, segundo a estimativa provisória do INE, o que compara com 21,5% em janeiro e 24,2% em fevereiro de 2017.