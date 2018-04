Preços da gasolina e do gasóleo aumentaram 2,9% e 4,9% no início do ano

Os preços médios da gasolina e do gasóleo subiram 2,9% e 4,9%, respetivamente, em janeiro, face ao mesmo mês de 2017. Na comparação com o mês de dezembro do ano passado, os aumentos foram de 2,6% e de 4,2%, segundo dados hoje divulgados pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

O consumo de jet fuel na aviação disparou 13,2% em janeiro, na comparação com o período homólogo e, segundo o relatório da DGEG, há ainda a assinalar um aumento um aumento de 5,1% no consumo de carvão (essencialmente utilizado nas centrais térmicas de produção de eletricidade). Neste caso, apesar de não constar do relatório em causa, houve uma quebra nos meses de janeiro e março – segunda a REN Redes Energéticas Nacionais -, devido à abundância de chuva e vento, o que fez com que o país estivesse vários dias a consumir eletricidade produzida quase em exclusivo a partir de fontes renováveis (sobretudo nas barragens e nas eólicas).

No seu conjunto, o consumo de combustíveis fósseis (derivados do petróleo, carvão e gás) em Portugal aumentou, segundo a DGEG, 7,3% em janeiro, face ao mesmo mês de 2017.