A primeira vitória de Trump na guerra comercial

Donald Trump faturou esta semana uma primeira vitória política na guerra comercial que declarou contra os parceiros com que os Estados Unidos registam défices significativos. Os EUA e a Coreia do Sul anunciaram na quarta-feira um novo acordo comercial, onde Washington obteve concessões de Seul, e um entendimento de que não recorrerão à manipulação cambial como arma competitiva, ou seja, à desvalorização da divisa para obter ganhos de exportação.

Apesar de ser reconhecido como um primeiro sucesso da estratégia de Trump de negociação bilateral baseada numa retórica exacerbada e na ameaça de tarifas alfandegárias, os analistas duvidam que possa ser replicado. O acordo rápido com Seul e as concessões obtidas pela Administração Trump devem muito a fatores geopolíticos associados à situação na península coreana, nomeadamente à preparação de uma cimeira em maio entre Trump e Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte. “Em virtude das necessidades de segurança e do período crítico nas relações entre o norte e o sul da Península, os EUA conseguiram levar a melhor sobre a Coreia do Sul, o que poderão não conseguir repetir, sobretudo com a China”, sublinha Marc Chandler, responsável global pela estratégia de divisas na Brown Brothers Harriman, em Wall Street.

No conjunto dos nove principais credores comerciais dos EUA, a Coreia do Sul fica na ponta da cauda. O défice comercial com Seul representou, em 2017, apenas 1,8% do défice global em bens e serviços que os EUA registam. A China monopoliza 59% do défice, seguida do México e da Alemanha, a grande distância, com 12% cada. A Casa Branca conseguiu que Seul limitasse as suas exportações de aço para os EUA a 70% da média anual entre 2015 e 2017, excluindo, assim, a Coreia do Sul da aplicação das taxas alfandegárias de 25% sobre o aço que entraram em vigor a 23 de março. Seul isentou de uma taxa de 10% sobre importações de veículos o dobro do contingente até agora permitido aos construtores norte-americanos, e acordou em não aplicar aos carros made in USA as normas de segurança coreanas ou os testes ambientais. A Ford e a General Motors esfregaram as mãos, mas resta saber se os consumidores coreanos vão correr às compras dos veículos norte-americanos. Seul aceitou, ainda, estender até 2024 a taxa de 25% sobre a exportação de camiões coreanos. Apesar das concessões, Seul não conseguiu obter dos EUA a isenção da aplicação da taxa sobre a importação de alumínio.

Como refere Chandler não está garantido que a tática negocial funcione em relação à Europa, apesar do papel dos EUA na NATO e do recrudescimento recente da guerra fria com a Rússia. A 1 de maio termina a isenção temporária para a União Europeia da aplicação das taxas alfandegárias sobre o aço e o alumínio. As duas partes têm um mês para chegar a um acordo ou entrarem em guerra comercial.

O embate principal será com a China, depois de Trump anunciar um pacote de direitos aduaneiros sobre um universo de 60 mil milhões de dólares (€49 mil milhões) de produtos chineses. Washington ainda não clarificou a lista de importações chinesas que estarão sujeitas a uma taxa de 25% e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, tem até quase final de maio para divulgar o plano de restrições aos investimentos chineses nos EUA. As duas partes já se sentaram à mesa para negociar, depois de Pequim anunciar um plano de retaliação modesto sobre 3 mil milhões de dólares (€2,4 mil milhões) de importações dos EUA, que, no entanto, poderá ser cirúrgico. O jornal oficial do Partido Comunista em língua inglesa, o “Global Times”, anunciou na quarta-feira que a divulgação da lista de alvos estará para breve.