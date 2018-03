Oi e Sonangol aliam-se por causa dos dividendos

Alegado uso da Unitel por Isabel dos Santos em benefício próprio leva a aliança de dois acionistas de referência

De Paris, onde decorre a audiência do tribunal arbitral que analisa a queixa apresentada pela operadora brasileira Oi contra a gestão de Isabel dos Santos na Unitel, não vêm boas notícias.

Os brasileiros que ficaram com a participação da Portugal Telecom na Unitel, lesados nos seus direitos, exigem agora não apenas o repatriamento dos dividendos mas também uma multimilionária indemnização que, no conjunto, pode ascender a €2 mil milhões.

