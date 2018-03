“Cativações em 2017 ficaram abaixo de 2016”

Quando no verão de 2016 foi negociada a capitalização da CGD ficou alguma garantia de que a operação não ia contar para o défice?

O que foi preparado com a Comissão Europeia foi um acordo de injeção de capital na CGD fora do regime de ajudas de Estado. O que implica que o Estado é colocado nas mesmas condições em que um privado faria essa operação. Foi por isso que a diretiva de resolução bancária não foi ativada nesta injeção de capital. Outros casos, como o BES ou o Banif, foram feitos com base na ajuda de Estado. O Estado é dono da CGD e o tratado europeu proíbe que a propriedade seja um fator de discriminação. O entendimento que tínhamos e mantemos sobre o assunto é que esta operação não tem nenhuma relevância económico-financeira, é meramente contabilística e seria bom que o registo contabilístico batesse certo com a natureza da intervenção.

