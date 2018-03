Juros da dívida a 10 anos em mínimo de três anos

Os juros das Obrigações do Tesouro português a 10 anos desceram esta quinta-feira no mercado secundário para 1,62%, o valor mais baixo desde abril de 2015. Em março, os juros na dívida de referência caíram cerca de 0,4 pontos percentuais. Estão já muito perto do mínimo histórico de 1,55% registado em março de 2015

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro (OT) português a 10 anos caíram esta quinta-feira no mercado secundário para 1,62%, o valor mais baixo desde 11 de abril de 2015.

O mínimo histórico no mercado secundário registou-se na sessão de 14 de março de 2015 quando os juros no prazo de referência desceram para 1,55%. Os juros atuais estão já muito perto desses mínimos de sempre.

Desde final de fevereiro, os juros recuaram 37 pontos-base, o equivalente a 0,37 pontos percentuais.

Em relação ao mais recente leilão de dívida a 10 anos no mercado primário (de emissão), os juros atuais no mercado secundário para a mesma linha de OT já estão 25 pontos-base abaixo, indiciando a possibilidade do Tesouro vir a fixar novos mínimos históricos nas taxas de remuneração aos investidores em próximos leilões naquele maturidade.

No mais recente leilão a 10 anos, realizado a 14 de março, o Tesouro português pagou a taxa de remuneração mais baixa de sempre no mercado primário, de 1,778%.

Este clima de taxas historicamente muito baixas é fruto da garantia do Banco Central Europeu de que vai manter a estratégia de intervenção no mercado secundário, através do plano de reinvestimentos, mesmo depois do fim do programa de compra de ativos, e que não vai precipitar uma subida prematura das taxas diretoras.

A própria descontinuação do programa de aquisição de ativos não será súbita, aguardando-se que, eventualmente na reunião de 14 de junho, o conselho de governadores do banco defina a orientação para depois do prolongamento do programa terminar em final de setembro.