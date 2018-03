OutSystems lança centro online para a transformação digital

Tecnológica lança o Digital Transformation Hub, disponibilizando cursos e conteúdos para combater as taxas de insucesso da transformação digital em muitas empresas. “A taxa de insucesso da transformação digital é impressionante, com apenas uma em cada oito empresas a acertar”, alerta o vice-presidente da OutSystems

A OutSystems anunciou esta quarta-feira o lançamento de um centro de recursos online para ajudar as empresas na transformação digital. O OutSystems Digital Transformation Hub “funciona como uma one-stop-shop para líderes de tecnologias de informação acederem aos mais recentes conteúdos sobre transformação digital”, sublinha a empresa em comunicado.

Investigações originais, relatórios, casos de sucesso, vídeos, ebooks, infografias são alguns dos conteúdos disponibilizados para apresentar soluções de transformação digital rápidas, escaláveis e seguras e novas formas de organizar equipas, recursos e processos.

Embora os gastos mundiais em tecnologias para a transformação digital - que incluem hardware, software e serviços - sejam cada vez maiores (com estimativas a apontar para cerca de 1,3 triliões de dólares este ano ou cerca de €1 trilião), “a taxa de insucesso da transformação digital é impressionante, com apenas uma em cada oito empresas a acertar”, aponta Rui Pereira, vice-presidente de Transformação Digital e cofundador da OutSystems.

“Quisemos criar um centro de recursos abrangente que lide com os principais desafios com que os líderes de TI se deparam em relação a este tópico fundamental”, acrescenta o cofundador da empresa líder no desenvolvimento de plataformas low-code (com o mínimo possível de código) que permitem desenvolver aplicações de forma rápida.

O centro online vai incluir webinars sobre os maiores desafios enfrentados por profissionais de tecnologias de informação. Jason Bloomberg, presidente da Intellyx e colaborador da Forbes e Brian Roche, vice-presidente de produto na Cognizant Digital Business são alguns dos oradores destes cursos.