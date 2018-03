Novo Banco apresenta prejuízos recorde de quase €1400 milhões

Como se esperava, os resultados do antigo BES em 2017 registaram um prejuízo recorde de €1395 mil milhões. Um aumento face aos prejuízos de €788,3 milhões registados em 2016 e €929,5 milhões em 2015.

Para isso pesou o elevado nível de imparidades contabilizadas: €2056,9 milhões de euros. Esta é, segundo António Ramalho, presidente do Novo Banco, uma das “razões específicas para os resultados do banco”.

Do total de imparidades registadas, €1229 milhões dizem respeito a crédito, €398 milhões a operações em descontinuação e €134 milhões a provisões para reestruturação.

Por causa das perdas históricas, o Fundo de Resolução vai injetar €792 milhões no Novo Banco, uma vez que o Mecanismo de Capital Contingente que está sob sua alçada foi ativado. Este mecanismo foi criado na sequência das condições acordadas no processo de venda do Novo Banco, concluído a 18 de outubro com a compra da instituição pelo fundo norte-americano Lone Star, que detém 75% do capital. O Fundo de Resolução detém os outros 25%.

em atualização