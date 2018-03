Estado pode emprestar até 450 milhões ao Fundo de Resolução para o Novo Banco

Fundo de Resolução vai injetar €792 milhões no Novo Banco, dos quais até €450 milhões serão emprestados pelo Estado. O banco apresentou esta quarta-feira prejuízos recorde de quase €1400 milhões

O Fundo de Resolução terá de injetar este ano €792 milhões no Novo Banco.

Para essa injeção de capital, o Fundo de Resolução usa, em primeiro lugar, os recursos financeiros disponíveis, que resultam das contribuições pagas pelo setor bancário. Mas esses recursos não são suficientes e o Estado pode ter de emprestar até €450 milhões.

“O montante concreto desse empréstimo ainda não está fixado, mas estima-se que não ultrapasse os €450 milhões, ficando assim aquém do limite anual de €850 milhões, inscrito no Orçamento do Estado”, adianta em comunicado o Fundo de Resolução.

A instituição liderada por António Ramalho apresentou esta quarta-feira prejuízos históricos de €1392 milhões. Para este resultado negativo pesou o elevado nível de imparidades, que totalizaram €2057 milhões.

Por causa das perdas históricas, o mecanismo de capitalização contingente foi acionado e o Fundo de Resolução vai assim injetar €792 milhões. No processo de venda de 75% do banco ao Lone Star, o Fundo de Resolução acordou o compromisso de realizar pagamentos ao Novo Banco em caso de degradação dos ativos e dos níveis de capitalização da instituição.

Mas os pagamentos a realizar pelo fundo estão sujeitos a um limite máximo, fixado em €3890 milhões, explica o fundo em comunicado.

em atualização