AdC mantém investigação aprofundada à compra da TVI, mas espera por decisão face a queixa da Vodafone

A Autoridade da Concorrência vai aguardar pela decisão do Tribunal face providência cautelar interposta pela Vodafone, mas continua a avançar com a investigação aprofundada à compra da Media Capital pela Altice Portugal

" A Autoridade da Concorrência (AdC) aguarda a decisão do Tribunal relativamente à providência cautelar esta quarta-feira anunciada pela Vodafone, que era já esperada, uma vez que a empresa já tinha manifestado essa intenção", diz fonte oficial da AdC.

O presidente da Vodafone, Mário Vaz, disse esta quarta-feira no Parlamento que interpos uma providência cautelar para suspender a avaliação da AdC, por entender que a deliberação negativa do regulador dos media, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), deveria ter sido validada e chumbado automaticamente a compra.

"A AdC prossegue a análise em sede de investigação aprofundada ao negócio Altice/Media Capital, por entender que esse é o dever que resulta da análise jurídica efectuada aquando da passagem do dossier da ERC para a AdC", assegura a fontes oficial do regulador liderado por Margarida Matos Rosa. Mas esclarece: "Evidentemente, se o Tribunal definir outro curso de ação, a AdC cumprirá com o determinado".