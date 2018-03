Juros da dívida a 10 anos em mínimo de dois meses

Os juros das Obrigações do Tesouro a 10 anos desceram esta terça-feira no mercado secundário para 1,68%, um mínimo desde 23 de janeiro. O mínimo histórico naquele mercado está em 1,56% registado em março de 2015. Juros estão abaixo da taxa paga no último leilão de 16 de março

Os juros (yields) dos títulos do Tesouro português a 10 anos desceram esta terça-feira de manhã no mercado secundário para 1,68% pelas 9h30 (hora portuguesa), um mínimo desde 23 de janeiro, quando chegaram a cair para 1,637%.

Este nível de juros no mercado secundário é dos mais baixos desde março de 2015, quando se registou um mínimo histórico de 1,555% durante a sessão de 14 de março. O mínimo histórico foi alcançado em virtude do impacto do lançamento naquela altura do programa de compra de dívida pública pelo Banco Central Europeu (BCE).

Em relação ao mais recente leilão de Obrigações do Tesouro naquele prazo de referência, os atuais juros no mercado secundário estão abaixo da taxa de 1,778% paga na operação realizada a 16 de março no mercado primário (o mercado de emissão de dívida soberana).