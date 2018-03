Fosun já tem 27% do BCP

A dona da Fidelidade e da Luz Saúde já tem uma participação no BCP de 27% e ainda pode chegar aos 30%

O BCP informou esta terça-feira que a Fosun reforçou a sua posição no seu capital dos 25,16% que tinha em setembro para 27,06% a 31 de dezembro de 2017.

A Fosun detém a participação no BCP através da empresa Chiado e tem autorização do Banco Central Europeu para chegar aos 30%.

O segundo maior acionista é a petrolífera angolana Sonangol que reforçou a posição de 15%, que tinha no final de junho, para perto de 19% em dezembro. A empresa tinha autorização do Banco Central Europeu para ultrapassar os 20% mas, como não a utilizou, esta acabou por caducar no final do ano.

A comunicação do reforço da Fosun surge depois de terem sido apresentadas as contas do grupo chinês relativas a 2017: registou lucros de 1,686 mil milhões de euros em 2017, um aumento de 28% face a 2016.