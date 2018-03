As opiniões das Empresas Mais Fortes

Projeto que junta Expresso e Santander arrancou com uma discussão centrada nos principais desafios das PME. Saiba quais são

Para Carlos Santos Lima, diretor-coordenador de negócios do Santander Totta, as "exportações e a inovação" vão continuar na ordem do dia

Isabel Caetano, administradora da Agência Nacional de Inovação, admite que o grande desafio para o futuro é a "transformação"

O presidente do IAPMEI, Jorge Santos, acredita que as empresas não conseguirão aproveitar o "mercado global de grande velocidade" se não tiverem "massa crítica"

Luís Filipe Pereira, presidente do Fórum de Administradores e Gestores de Empresas, garante que o acesso a recursos está entre os grandes desafios ("que também são dificuldades") das PME