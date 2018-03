Miguel Barros preside agência Havas e abandona Fuel

Novo presidente do grupo Havas Creative em Portugal deixa Fuel mas mantém presidência da Associação Portuguesa de Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing

Miguel Barros, CEO e sócio da agência de publicidade Fuel, é o novo presidente do grupo Havas Creative em Portugal, ficando responsável pelo destino da maior agência de publicidade nacional em 2017, a Havas.

O publicitário sai da liderança da Fuel, a segunda maior agência de publicidade de acordo com a tabela da Mediamonitor, e que integra também o grupo Havas Creative.

Com este cargo, Miguel Barros acumula ainda, desde 2012, a presidência da Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing (APAP).

Miguel Barros lidera a Fuel Portugal há 12 anos, uma agência premiada nos principais festivais de criatividade nacionais e mundiais, como o festival de Cannes e o de Nova Iorque.

É também a agência mais galardoada nos Prémios Eficácia, que avalia a eficácia e os resultados obtidos com campanhas publicitários, e uma das agências com melhor desempenho criativo dentro da rede mundial do grupo Havas Creative.